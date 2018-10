Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia prin care Andrei Atila Luca Chendi exercita atributiile sefului, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru Lupta Antifrauda DLAF. Decizia a fost semnata de premierul Viorica Dancila, iar Andrei Atila Luca Chendi, care este director al Directiei…

- Mircea Dusa, fost secretar de stat in Ministerul Apararii Nationale, a fost numit joi prefect al judetului Mures. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Pe 12 septembrie, Mircea Dusa a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat, sef al Departamentului pentru politica de…

- Atribuțiile lui Paul Stanescu, in fruntea Guvernului. Potrivit legii, pe perioada in care premierul este in conediu, cel desemnat sa-i țina locul preia doar conducerea operativa a Executivului. Procedura este una, mai degraba, informala, caci legislația nu prevede procedura concreta prin care premierul…