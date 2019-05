Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna a transmis, luni, ca decizia mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim incalca Legea fundamentala, iar decizia nu aparține premierului Viorica Dancila sau președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea, scrie Mediafax.Citește și: GAFA a jandarmilor la bataia…

- Comisia Europeana a reacționat, in legatura cu mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, purtatorul de cuvant Maja Kocijancic precizand ca poziția UE ramane neschimbata, iar liderii europeni au luat act de afirmațiile premierului Viorica Dancila și ale președintelui Klaus Iohannis,…

- Regele Abdullah II al Iordaniei si-a anulat vizita in Romania dupa ce premierul Viorica Dancila a anuntat ca ambasada Romaniei in Israel se va muta de la Tel Aviv la Ierusalim, conform arabnews.com. Invitatia de a vizita Romania i-a fost adresata anul trecut suveranului iordanian de catre presedintele…

- "Maiestatea sa Regele Abdullah II isi anuleaza vizita in Romania, care urma sa inceapa luni, din solidaritate cu Ierusalim", a declarat ministrul iordanian de Externe luni dimineata, citat de Arab News. In cadrul vizitei regelui Iordaniei in Romania, care detine presedintia Consiliului Uniunii…

- "Decizia finala apartine presedintelui Romaniei" Presedintele României, Klaus Iohannis, transmite într-un comunicat de presa ca decizia mutarii Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim va avea loc numai dupa finalizarea analizei care se desfasoara în prezent si…

- Premierul Viorica Dancila a promis duminica la Washington ca tara sa va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, transfer fata de care presedintele roman si-a re-exprimat imediat opozitia, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Afirmatia premierului roman a fost facuta in prima zi…

- Premierul Viorica Dancila a revenit, duminica seara, asupra anuntului privind mutarea ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim și a mentionat ca acest lucru se poate intampla doar dupa parcurgerea tuturor etapelor prevazute de Constitutie. "In discursul meu am vorbit despre mutarea ambasadei…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis duminica un comunicat de presa in care raspunde afirmatiei facute de premierul Viorica Dancila la Washington privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Seful statului spune ca premierul „demonstreaza inca o data totala…