Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis duminica un mesaj cu ocazia Zilei Veteranilor, in care reaminteste ca sacrificiul ostasilor romani a facut posibila Marea Unire de la 1918, potrivit Agerpres. "In aceasta zi cu incarcatura simbolica, ne cinstim eroii, care au rescris istoria Romaniei si…

- Mitza Bricard, o romanca plecata din tara in anii 20 ca dama de companie, a ajuns sa fie cel mai fierbinte subiect monden de discutie in Fransa, una dintre cele mai sofisticate personaje pariziene, dar si...

- Incepand cu acest an scolar, toti elevii deficienti de vedere pot invata istoria Romaniei dupa metode adaptate unui invatamant modern, incluziv, in format digital si interactiv ori senzorial, prin proiectul „Istoria prin sunet si atingere“ initiat de Asociatia Tandem .

- Radu Albot a fost la un pas de finala probei de dublu a unuia dintre cele mai importante turnee ale lumii! Jucatorul de tenis din Republica Moldova in pereche cu tunisianul Malek Jaziri au jucat astazi in semifinala Grand Slam-ului american – US Open 2018!

- Campioana Romaniei poate sa dea foc la trofeul pe care l-a primit, in sezonul trecut, pentru castigarea Ligii I. Cam atat ar mai fi de facut, cand te invinge Dudelange, penultima clasata din Luxemburg, de doua ori in doua saptamani.

- Dar cred ca e timpul pentru un altfel de "clasament". Avand in vedere framantarile din societatea romaneasca, lansez o provocare si va invit sa raspundeti la intrebarea: din intreaga istorie a Romaniei, care este familia care ne poate fi model si reper noua, romanilor? Pentru cine ati vota si care va…

- Senatorul PNL, Florin Citu, a scris, luni, pe Facebook, ca in perioada Cabinetului Ponta, cand Liviu Dragnea era vicepremier, s-a produs „cel mai mare jaf institutionalizat din istoria Romaniei”, prin memorandumul dat pentru stergerea datoriei de 400 milioane de dolari a companiei KazMunayGas.

- Istoria recenta a aratat ca romanului nu-i trebuie mult sa iasa in strada si sa ceara o demisie, ceva, insa nici jandarmul nu sta pe ganduri prea mult inainte sa dea cu bastonul sau cu gazele...