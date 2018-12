Dăncilă: De ziua mea, îmi doresc ca România să fie respectată Premierul Viorica Dancila a declarat ca isi doreste de ziua sa de nastere ca "Romania sa fie respectata" si sa "nu se mai incadreze in tarile de mana a doua". "Astazi m-au intrebat foarte multi dintre dumneavoastra ce imi doresc in aceasta zi (16 decembrie, ziua sa de nastere - n.r.). Am sa raspund public - imi doresc sanatate, pentru ca putere am, pentru ca puterea mi-o dati dumneavoastra, ca sa putem sa aducem cat mai multe lucruri bune pentru Romania si pentru romani. Imi doresc ca Romania sa fie tratata asa cum trebuie, Romania sa nu se mai incadreze in tarile de mana a doua, Romania sa fie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

