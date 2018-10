Stiri pe aceeasi tema

- Romanii pot merge de luni la CEC Bank pentru a accesa un credit fara dobanda garantat de stat, pentru formare profesionala, prin intermediul programului „Investeste in tine”, a anuntat joi premierul Viorica Dancila.

- Fonduri de investiții romanești precum Gecad Ventures, GapMinder și 3TS – Catalyst Romania participa la un eveniment in Luxemburg unde vor incerca sa conviga alte fonduri mai mari sa le ofere bani pe care sa-i investeasca mai departe in startup-urile romanesti.

- Producatorii din Republica Moldova vor putea comercializa strugurii destinați procesarii, doar dupa obținerea unui certificat de inofensivitate de la Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) și inregistrarea in registrul operatorilor din domeniul fitosanitar, transmite

- Producatorii de smartphone-uri obisnuiesc sa isi laude camerele foto mai mult decat probabil ar trebui. Acest lucru se vede de multe ori in postari pe conturile de social media ale brandurilor, unde vedem fotografii realizate cu telefoanele, care pot sau nu sa fie adevarate. De multe ori fotografiile…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a prezentat joi o nota de informare de la Agentia Nationala pentru Resurse Mine (ANRM) care arata ca bugetul ar fi pierdut 2 miliarde de dolari din cauza neactualizarii pretului la gaze in ultimii 12 ani, dar si ca modificarea in februarie a redeventei…

- Un numar de 16 soiuri de roșii adevarate, nu de „plastic” și fara gust, așa cum gasim de multe ori in comerț, au fost prezentate de specialiștii universitații timișorene in cadrul unui eveniment. Acestea sunt rezultatul selecției și muncii de cercetare a unui lot de peste 300 de soiuri romanești…

- Ministerul Agriculturii vrea sa acorde un sprijin de 7 milioane lei (1,5 milioane euro) pentru ca firmele din sectorul vitivinicol sa isi promoveze vinurile romanesti in strainatate, arata un proiect de Hotarare privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru masura de promovare a vinurilor,…

- Rosia „Buzau 1.600“, soi creat in anii ’80 la Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau, a ajuns deja in reteaua Lidl din toata tara. Producatorii locali care lucreaza pentru retailerul german in cadrul platformei „Cultivat in Romania, specific romanesc“ au scos deja pe piata primele…