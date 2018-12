Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Robert Sighiartau a comentat, vineri, anuntul facut de premierul Viorica Dancila in sedinta de Guvern, spunand ca „alocarea resurselor catre cheltuieli si asistenta sociala” reprezinta o politica „iresponsabila, populista, socialista si cu viata scurta”. Liberalul a mai spus ca taierea…

- Romania a avut, in trimestrul III, a doua cea mai mare creștere economica din UE, de 1,9%, dupa Malta (3,6%), in comparație cu trimestrul II al anului, arata datele Eurostat.Creșterea medie a PIB in UE28 a fost de 0,3% in trimestrul III fața de trimestrul precedent, iar in zona euro de 0,2%.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern de joi, ca, in al treilea trimestru, creșterea economica a Romaniei a accelerat semnificativ, cu 1,9% comparativ cu al doilea trimestru al acestui an, ceea ce claseaza țara noastra pe primul loc in UE.„Datele facute ...

- Datele Institutului National de Statistica (INS), potrivit carora cresterea economica a Romaniei s-a accelerat semnificativ in al treilea trimestru, cu 1,9% fata de al doilea trimestru din 2018, arata ca masurile luate de Guvern sunt corecte, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila in deschiderea…

- "Guvernul isi respecta angajamentele de a lua masuri care sa duca la cresterea veniturilor romanilor, fapt confirmat de rezultatele oficiale. Conform datelor publicate recent de Institutul National de Statistica, in septembrie castigul salarial mediu nominal brut a crescut la aproape 1.000 de euro…

- Guvernul isi respecta angajamentele de a lua masuri care sa duca la cresterea veniturilor romanilor, fapt confirmat de datele INS, a declarat vineri premierul Viorica Dancila. "Guvernul isi respecta angajamentele de a lua masuri care sa duca la cresterea veniturilor romanilor, fapt confirmat de rezultatele…

- In al doilea trimestru al acestui an, fata de acelasi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut (PIB) a crescut cu 4,1% pe seria bruta si cu 4,2% pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor provizorii (2), transmise miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS) confirma cresterea economica de 1,4% inregistrata in cel de-al doilea trimestru, fata de primul trimestru al anului, in acord cu estimarile facute de INS in luna august.