- Comparativ cu trimestrul III 2018, Produsul intern brut in trimestrul IV 2018 a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,7%1. Fata de acelasi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 4,1% pe seria bruta si de 4,0% pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor publicate joi…

- Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat in trimestrul IV 2018 o rata de crestere de 0,61% fata de trimestrul precedent si de 13,09% fata de acelasi trimestru al anului anterior, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Faţă…

- Cresteri economice mai mari decat cea a Romaniei au avut loc in Letonia (5,5%), Ungaria (4,8%) si Polonia (4,6%). Comparativ cu trimestrul al treilea, Romania a consemnat in trimestrul patru o crestere economica de 0,7%, la egalitate cu Bulgaria si Spania, in timp ce media de la nivelul Uniunii…

- Avansul economiei romanesti a incetinit la 4,1% in 2018, de la 7% in anul precedent, potrivit estimarilor semnal publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Datele INS arata o crestere a Produsului Intern Brut (PIB) inferioara estimarilor Comisiei Nationale de Prognoza, care indicau un…

- Economia romaneasca a crescut anul trecut 4,1%, serie bruta, fata de 2017, arata primele estimari publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). În noiembrie, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a redus de la 5,5% la 4,5% estimarea privind creşterea…

- Finanțele susțin, în Strategia care însoțește proietul de buget pe 2019, ca economia a acelerat în cel de-al treilea trimestru din 2018, comparativ cu aceeași perioada a anului precedet. O astfel de formulare înseamna ca în cel de-al treilea trimestru creșterea a fost mai…

- Pretul locuintelor a crescut cu 1,6% in zona euro si cu 1,5% in Uniunea Europeana, in trimestrul trei din 2018 comparativ cu precedentele trei luni, in timp ce Italia si Romania au inregistrat cel mai semnificativ declin din UE, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…

- Cresterea economica inregistrata de Romania in primele noua luni ale lui 2018 a fost de 4,2% pe seria bruta si de 4,3% pe seria ajustata sezonier, comparativ cu perioada similara din 2017, iar fata de trimestrul II al anului trecut, Produsul Intern Brut in trimestrul III a fost, in termeni reali, mai…