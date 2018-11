Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul isi respecta angajamentele de a lua masuri care sa duca la cresterea veniturilor romanilor, fapt confirmat de datele INS, a declarat vineri premierul Viorica Dancila. "Guvernul isi respecta angajamentele de a lua masuri care sa duca la cresterea veniturilor romanilor, fapt confirmat de rezultatele…

- Castigul salarial mediu net a crescut in septembrie, nominal, cu 13,1%, fata de aceeasi luna a anului trecut, la 2.688 lei, ritm accelerat fata de luna precedenta, arata datele Institutului Național de Statistica, citate de News.ro.

- Comparativ cu anul 2015, Produsul intern brut (PIB) in anul 2016 a fost, in termeni reali, mai mare cu 4,8%, pana la 765,13 miliarde de lei, la preturi curente, potrivit datelor transmise vineri de Institutul National de Statistica (INS).

- Salariul mediu net din luna august a fost de 2.669 lei, mai mare cu circa 13% fața de august 2017, dar in scadere fata de luna iulie 2018 cu 39 lei, arata datele publicate marți de Institutul Național de Statistica. In august, puterea de cumparare a populației a scazut, indicele castigului salarial…

- Castigul salarial mediu lunar brut pe total economie realizat in anul 2017 (3223 lei) a fost cu 14,7% (+414 lei) mai mare decat cel din anul 2016. Castigul salarial mediu lunar net la nivelul economiei nationale (2.338 lei) a inregistrat o crestere de 14,3% (+292 lei), comparativ cu anul precedent. Angajatorii…

- Majorarea salariilor in Marea Britanie a fost peste asteptari in perioada mai - iulie 2018, in timp ce firmele nu reusesc sa faca angajari, din cauza lipsei de personal, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmite BBC. Câştigurile totale, excluzând…

- Castigul salarial mediu net a crescut in iulie, nominal, cu 13,3%, fata de aceeasi luna a anului trecut, la 2.708 lei, ritm incetinit fata de luna precedenta, iar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 8,4%, potrivit datelor transmise vineri de Institutul National de…

- Numarul salariatilor din municipiul Bucuresti era, la finele lunii iunie, de 1.027.246 persoane, 80% dintre acestia lucrand in sectorul serviciilor (exlusiv fortele armate si personalul asimilat), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.