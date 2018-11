Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca a crescut in al treilea trimestru al acestui an cu 4,3%, serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata primele estimari publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- "Guvernul isi respecta angajamentele de a lua masuri care sa duca la cresterea veniturilor romanilor, fapt confirmat de rezultatele oficiale. Conform datelor publicate recent de Institutul National de Statistica, in septembrie castigul salarial mediu nominal brut a crescut la aproape 1.000 de euro…

- Institutul Național de Statistica (INS) a revizuit in sus creșterea economica pentru primul semestru din acest an, de la 4%, la 4,1%. Pe seria ajustata sezonier nu s-a modificat nimic, astfel ca a ramas la 4,2%.

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, miercuri, estimarile publicate la jumatatea lunii august, referitoare la cresterea de 4,1%, pe serie bruta, a economiei romanesti in al doilea trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut.

- Trendul pozitiv al economiei Romaniei se mentine, datele publicate recent de INS confirmand ca exista o crestere economica "robusta, sustenabila si echilibrata", a declarat joi premierul Viorica Dancila. "Trendul pozitiv al economiei Romaniei se mentine. Datele publicate zilele trecute…

- Veniturile obtinute din drepturile de proprietate intelectuala vor fi incluse in categoria sumelor care se iau in calcul la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern. "Remediem astazi o scapare din legislatie,…

- Economistii isi reduc previziunile de crestere economica pentru 2018, la sub 4%, dupa ce Institutul National de Statistica a publicat datele detaliate despre evolutia PIB in trimestrul al doilea. Cresterea economica de 4% inregistrata in semestrul I este una buna, dar perspectivele pentru…

