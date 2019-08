Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat, vineri, dupa ședința CEx PSD, ca social democrații o propun pe Dana Girbovan la Ministerul Justiției. Magistratul din Cluj a anunțat ca a acceptat propunerea, dar a pus și o condiție. ”Am fost contactata de doamna premier Viorica Dancila cu propunerea de…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din România (UNJR), Dana Gîrbovan, propusa pentru functia de ministru al Justitiei, sustine ca, în cazul în care numirea sa va fi acceptata de presedintele Klaus Iohannis, va fi deschisa sa colaboreze cu toti factorii decizionali,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, presedinte al Partidului Social Democrat, a anuntat vineri ca, potrivit deciziei Comitetului Executiv al PSD, Ana Birchall va fi remaniata de la Ministerul Justitiei, portofoliul urmand sa fie preluat de presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR),…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, presedinte al Partidului Social Democrat, a explicat decizia de a o remania pe Ana Birchall de la Ministerul Justitiei si de a o propune pe Dana Garbovan, precizand ca isi doreste o persoana care a lucrat alaturi de magistrati si nu este inregimentata politic.…

- Dana Garbovan, judecator la Curtea de Apel Cluj, care a sustinut modifcarile operate de PSD in legislatia penala, a fost propusa de Viorica Dancila pentru Ministerul Justitiei. Ana Birchall, actualul titular al Justitiei, va prelua functia de vicepremier pentru parteneriate strategice, pe care a detinut-o…

- La inceputul sedintei Executivului din 17 iulie 2019, premierul Viorica Dancila a afirmat ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre propunerile pentru portofoliile de la Interne, Externe si functia de...

- Viorica Dancila a anuntat ca in sedinta de vineri a Comitetului Executiv National al PSD a fost validata numirea lui Eugen Teodorovici in functia de viceprim-ministru interimar, pe probleme de economie, in locul lui Viorel Stefan, care pleaca la Curtea de Conturi a UE."La mijlocul lunii iulie,…

- Premierul PSD Viorica Dancila a declarat miercuri, la finalul consultarilor delegatiei partidului cu presedintele Klaus Iohannis, ca sunt necesare echilibru si consens in vederea obtinerii unui portofoliu „bun pentru Romania” in cadrul viitoarei Comisii Europene. „Am discutat cu domnul presedinte si…