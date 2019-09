Stiri pe aceeasi tema

- Dan Matei este propunerea anunțata de premierul Viorica Dancila pentru funcția de vicepremier. In varsta de 41 de ani, Dan Matei este din iulie 2019, consilier pe probleme economice la Guvern, dupa ce...

- Fostul consilier al lui Klaus Iohannis, Dan Chirila, a fost propus de Viorica Dancila pentru funcția de ministru al Internelor. De asemenea, premierul Romaniei a nominalizat pentru Ministerul Educației Naționale...

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, miercuri, ca va trimite miercuri seara și noi propuneri de miniștri pentri portofoliul de la ministerul Afacerilor Interne, unde-l va nominaliza pe Dan Chirila, la Educație, unde o propune Camelia Gavrila și pe Dan Matei ca vicepremier pe probleme economice.…

- Liderul ALDE Suceava, deputatul Alexandru Baisanu, ar putea ocupa functia de ministru pentru Relatia cu Parlamentul. Premierul Viorica Dancila a anuntat astazi ca ii va trimite presedintelui Romaniei sase propuneri de ministri, trei dintre acestia fiind membri ALDE. Printre acestia se numara si deputatul…

- "Avand in vedere ca pe data de 18 septembrie expira interimatul pentru Ministerul Educației Naționale, iar funcția pentru vicepremier pe probleme economice este vacanta, voi transmite catre domnul președinte Klaus Iohannis urmatoarele propuneri de miniștri: pentru Ministerul Afacerilor Interne, domnul…

- Premierul Viorica Dancila l-a numit, miercuri, pe Gabriel Lungu in functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si pe Dan Matei in functia de consilier de stat pe probleme economice, in cadrul Cancelariei prim-ministrului, potrivit agerpres.ro. Citește și: ALERTA - CCR a admis conflictul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca CEx al PSD a decis ca Eugen Teodorovici sa fie propus interimar pentru functia de vicepremier, in locul lui Viorel Stefan, care isi incepe, de la 1 iulie, mandatul ca membru al Curtii de Conturi Europene.