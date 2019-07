Dăncilă: Dacă vom face restructurarea, numărul de ministere o să reiasă în urma unei analize Premierul Viorica Dancila a declarat ca, daca in aceasta toamna va avea loc o restructurare a Guvernului, numarul de ministere se va stabili in urma unei analize bazate pe anumite criterii. Intrebata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Vaslui, ce ministri mai urmeaza sa fie remaniati si cate ministere vor fi restructurate in toamna, Viorica Dancila a raspuns: "Nu as vrea sa spun o cifra, eu cred ca atunci cand vorbim de restructurare trebuie ca aceasta sa aiba la baza cateva criterii, sa vedem ce ministere unim, de ce le unim, de ce facem aceasta restructurare, pentru ca eu cred ca orice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

