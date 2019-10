Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila a declarat, sambata, la sosirea la Romexpo, unde are loc lansarea ca prezidentiabil, ca partidul va sustine un guvern PNL daca semneaza Pactul pentru bunastare, prin care se angajeaza sa nu taie pensiile si salariile. Viorica Dancila a fost intrebata daca PSD va da…

- PSD cheama cetatenii sa semneze „Pactul pentru bunastarea romanilor”, pe care premierul Viorica Dancila l-a propus partidelor si pe care acum social-democratii il transforma in petitie.

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a reluat, vineri, apelul catre cetateni si societatea civila sa semneze pactul pentru bunastarea romanilor, sustinand ca a vazut din partea partidelor de opozitie dezinteres fata de acest lucru. "Asa cum stiti, am cerut partidelor din opozitie…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis premierului Viorica Dancila, ca raspuns la propunerea de a semna Pactul national pentru bunastarea romanilor, ca Alianta USR PLUS se angajeaza sa nu taie pensiile si salariile si sa aduca bunastare romanilor,...

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis premierului Viorica Dancila, ca raspuns la propunerea de a semna Pactul national pentru bunastarea romanilor, ca Alianta USR PLUS se angajeaza sa nu taie pensiile si salariile si sa aduca bunastare romanilor, dar va lua in considerare semnarea unui astfel de…

- Liderul PLUS Dacian Ciolos precizeaza ca, daca va ajunge la guvernare, partidul sau nu va taia pensiile si salariile, calificand pactul pentru “bunastarea” romanilor propus de Viorica Dancila drept strategie ieftina de campanie, inventata de Ion Iliescu. El considera ca oamenii trebuie sa stie ca…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat ca propune partidelor parlamentare sa semneze un ”pact pentru bunastarea romanilor”, prin care semnatarii sa se angajeze ca nu vor promova masuri de reducere a pensiilor și salariilor și nici nu de amanare a majorarilor viitoare prevazute de actuala guvernare.…

- "Am vazut cu toții, in ultima perioada, nenumarate propuneri de pacte și acorduri. Partidele și candidații vorbesc intre ei despre cum sa joace jocul politic, se cearta, negociaza și eșueaza lamentabil in fața romanilor. Pentru ca niciuna din aceste inițiative nu are impact și finalitate pentru oameni.…