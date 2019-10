Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat joi seara, la Constanta, ca presedintele Klaus Iohannis nu este unul al tuturor românilor, ca a facut o tinta în a lovi un guvern, în loc de a aduce consensul, fiind un om inactiv, care nu iubeste cetatenii, potrivit…

- Dancila a mentionat, intr-o conferinta de presa, ca dincolo de interesul electoral trebuie sa primeze interesul national. Intrebata daca isi asuma organizarea alegerilor prezidentiale in situatia in care noul guvern nu va fi validat inaintea primului tur de scrutin, Dancila a raspuns: 'Nu am ministrul…

- Liderul Partidului Social Democrat, Viorica Dancila, ii solicita presedintelui Klaus Iohannis ca, in cazul in care noul guvern nu trece de Parlament, sa desemneze ministri interimari macar pentru organizarea alegerilor, precizand ca dincolo de interesul electoral trebuie sa primeze cel national.Dancila…

- Viorica Dancila a declarat ca va face remanierea Guvernului in Parlament dupa moțiunea de cenzura, despre care a spus ca nu va fi adoptata joi de Parlament. Premierul a adaugat ca nu știe ce va face Klaus Iohannis privind numirea miniștrilor interimari, chiar daca exista decizia CCR. Intrebata daca…

- Viorica Dancila i-a ironizat pe liberali, dar și pe Klaus Iohannis! Premierul a plecat de la criticile liderilor PNL care au refuzat ca moțiunea de cenzura sa fie votata sambata, deși spuneau ca orice zi in plus cu PSD la putere este o catastrofa pentru Romania.Dancila a spus, joi seara, la…

- 'Sa presupunem ca presedintele nu respecta decizia Curtii Constitutionale. Opozitia va depune motiune. Este un instrument al opozitiei pe care are dreptul sa il foloseasca. Nu pot sa acuz opozitia ca depune motiune. Este dreptul opozitiei. Nu va trece motiunea, vom veni cu remanierea in Parlament.…

- Viorica Dancila a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa sedinta Comitetului Executiv de la Mamaia, ca, daca remanierea nu trece prin Parlament, acest lucru nu presupune schimbarea Executivului. "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in forma veche. Acest lucru nu…

- Cele trei lucruri pe care premierul Viorica Dancila i le-ar reproșa lui Klaus Iohannis sunt faptul ca „nu este un președinte al tuturor românilor”, nu este „empatic” și „nu aduce consensul”.Premierul a fost întrebat vineri de ziariști, la Constanța,…