Dăncilă: Dacă Iohannis vine la şedinţele de Guvern vom face acest lucru Acest lucru inseamna ca va aborda cu seful statului acele proiecte 'care sunt de ordine publica, de aparare si de politica externa'. 'Am vazut declaratiile domnului presedinte la televizor, nu am fost contactata de domnul presedinte sau de la cabinetul domnului presedinte sa vad daca va fi prezent sau nu va fi prezent. Daca domnul presedinte va veni, vom face exact ceea ce scrie in Constitutia Romaniei - vom discuta in prezenta dumnealui articolele care sunt de ordine publica, de aparare si de politica externa, ramanand ca apoi Guvernul sa discute de ceea ce revine in atributiile Guvernului',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

