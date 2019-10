Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta o hotarare privind deblocarea examenului de rezidentiat, dupa ce va verifica daca acest lucru este posibil, a declarat, luni, premierul demis Viorica Dancila, potrivit Agerpres. Intrebata, la Palatul Parlamentului, de ce nu da Guvernul o hotarare pentru deblocarea rezidentiatului,…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educatiei, le-a spus social-democratilor, in sedinta grupurilor reunite, ca problema examenului de rezidentiat se poate debloca prin hotarare de Guvern, potrivit unor surse din partid. Premierul interimar Viorica Dancila l-a acuzat, in nenumarate…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat ca va avea o discutie cu presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind o a treia propunere de comisar european, transmite Agerpres. Intrebata duminica de jurnalisti, daca va face si o a treia propunere de comisar european, ea a raspuns:…

- Viorica Dancila a declarat ca guvernul pe care il conduce nu poate adopta proiectul de buget pe anul 2020, fiind unul interimar, care nu poate adopta ordonanțe de urgența sau proiecte legislative. ”Iohannis poate fi mulțumit - a aruncat Romania in aer”, a mai spus ea.”Cred ca la aceasta intrebare…

- Intrebata daca ia in calcul sa-l suspende pe Klaus Iohannis, Viorica Dancila a declarat: "Nu. Nu exista aceasta varianta. De fapt nici nu putem face acest lucru cu sase luni inainte de alegeri stiti foarte bine ca nu putem face acest lucru. Din punctul meu de vedere, in conditiile in care presedintele…

- Viorica Dancila a declarat, sâmbata, dupa CEx, ca va depune plângere penala pe numele președintelui Klaus Iohannis, ca urmare a afirmațiilor acestuia cu privire la faptul ca Guvernul este corupt, dar nu a putut spune care este infrațiunea de care s-ar face vinovat președintele. A avut…

- Guvernul va adopta, miercuri, un proiect de hotarare care privește suplimentarea sumei folosite pentru exproprierea imobilelor care au mai ramas la lucrarile autostrazii Timișoara-Lugoj. Pe ordinea de zi se mai afla și un memorandum pentru susținerea financiara a construcției azilelor de batrani,…