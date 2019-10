Dăncilă: Dacă ceream eu demisia lui Bănilă (DIICOT) era linșaj „Vreau sa va spun daca eu facea acest lucru și ceream destituirea șefului DIICOT era linșaj. Dar și aici se folosește dubla masura. Nu il cunosc pe șeful DIICOT personal. Nu știu daca a fost bun sau nu a fost bun, dar trebuie sa ai niște motive și sa vezi ce rezolva acest lucru. Eu destituit șeful poliției la Olt. Toate aceste lucruri nu știu daca au ajutat sau nu. Pe mine ma intereseaza sa avem un raspuns la ce s-a intamplat cu cele doua fetițe", a afirmat Viorica Dancila, joi seara, la Romania TV, informeaza Mediafax. Șeful DIICOT, Felix Banila, a anunțat ca și-a depus demisia de onoare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Cred ca președintele iși depașește atribuțiile. Daca prim-ministrul sau altcineva ar fi facut lucrul acesta imediat ar fi fost taxat de imixtiune in treburile justiției", a afirmat Calin Popescu Tariceanu, miercuri seara, la Digi 24. „Pe de alta parte, este evident ca aceasta ancheta de la…

- Felix Banila si-a anuntat demisia din fruntea DIICOT, afirmand ca este un gest de onoare. In urma cu doua zile, presedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia, dupa ce a bulversat asa zisul caz Caracal. Banila a fost numit in functie de fostul ministru Tudorel Toader, cu toate ca a dat dovada de mari…

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat demisia lui Felix Banila din functia de procuror-sef al DIICOT, pe fondul gestionarii anchetei din Caracal. Seful statului condamna modul in care a fost tratata familia Melencu, potrivit Mediafax. „Astazi (luni – n.r.) nu ma refer doar la Guvern. Ma refer si la…

- ​Viorica Dancila îl acuza pe Klaus Iohannis ca se folosește electoral de cazul Caracal, comentând ca președintele era în concediu la momentul tragediei, iar ea a venit la București și a luat masuri. În privința șefului DIICOT caruia Iohannis i-a cerut demisia, Dancila spune ca,…

- Premierul Viorica Dancila a criticat in termeni duri ieșirea de ieri seara a președintelui Klaus Iohannis, care i-a cerut șefului DIICOT sa demisioneze pentru modul in care a fost gestionat cazul Caracal. Felix Banila a anunțat, in cursul acestei dimineți, ca nu va demisiona, considerand ca nu are…

- Șeful DIICOT Felix Banila anunța ca trateaza cu maxima seriozitate cererea de demisie adresata de președintele Klaus Iohannis, dar subliniaza ca activitatea instituției pe care o conduce nu se rezuma la cazul caracal și mai avertizeaza ca plecarea sa din funcție ”poate avea

- Klaus Iohannis a surprins, luni, cand, aflat la o acțiune politica a PNL, a decis sa zboare la București, pentru a-i cere demisia șefului DIICOT, Felix Banila. In numai 80 de minute, in cea mai mare graba, președintele s-a urcat in avion, a decolat, a aterizat, conform informațiilor STIRIPESURSE.RO,…

- Klaus Iohannis a cerut, luni seara, de la Palatul Cotroceni, demisia șefului DIICOT, Felix Banila. El i-a reprosat acestuia modul in care a fost instrumentata ancheta in cazul de la Caracal. Șeful statului condamna modul in care a fost tratata familia Melencu.”Nu ma voi referi la marile rateuri…