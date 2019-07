Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila spune ca motivele pentru care nu o susține pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror general european țin de ceea ce se poate intampla dupa ce fosta șefa a DNA va ajunge in funcție. ”Eu nu o cunosc pe doamna Kovesi. Dar asupra doamnei Laura Codruța Kovesi planeaza…

- Viorica Dancila nu o susține pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European, din cauza problemelor pe care fosta șefa a DNA le are cu justiția.Dancila ii cere lui Kovesi sa iși rezolve situația din justiție, pentru ca in cazul in care va fi gasita vinovata,…

- Europarlamentarul PLUS Dragos Tudorache a declarat ca spera ca semnalul de sustinere a Laurei Codruta Kovesi pentru sefia Parchetului European dat de catre Franta sa duca la o schimbare de pozitie politica pentru statele pro candidatul francez, transmite Agerpres. Intrebat duminica, intr-o conferinta…

- Viorica Dancila a afirmat, sambata, ca o alta persoana ”cu aceleași probleme” pe care le are Laura Codruța Kovesi nu ar fi beneficiat de susținerea președintelui Iohannis. Premierul a adaugat ca ar fi preferat ca șeful statului sa discute cu președintele Macron despre viitorul comisar desemnat de Romania…

- Premierul Viorica Dancila a oferit un interviu in celebrul cotidian britanic The Guardian. Pe langa guvernare, Dancila a fost intrebata și despre candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. Dancila a acuzat ca Laura Codruța Kovesi are probleme judiciare nelamurite in Romania, iar…

- Dacian Cioloș, președintele grupului Renew Europen din Parlamentul European, a anunțat, pe Facebook, ca a avut o discuție cu președintele Franței, Emmanuel Macron, pe tema desemnarii procurorului-șef european, ”pornind de la sprijinul pe care Laura Codruța Kovesi” l-a primit in Legislativul european.…