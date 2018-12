Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este foarte intens, duminica la pranz, pe DN1 Valea Prahovei, pana in stațiunile Comarnic, Sinaia și Bușteni, scrie Mediafax.Potrivit IPJ Prahova, traficul este foarte intens pe DN1, pe sensul catre Brașov. Citește și: Politistii de la transporturi au intocmit 50 de dosare…

- Cinci investitori au depus oferte pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru realizarea autostrazii Ploiesti- Brasov, pana luni, ultima zi de depunere a cererii de participare.

- O familie din București și-a uitat copiii intr-un loc de joaca din Brașov, unde venisera sa-și petreaca minivacanța de 1 decembrie. Oamenii și-au dat seama ca sunt singuri in mașina de abia cand au fost sunați de patronul locului de joaca și au intrat in panica. Asta pentru ca plecasera din Brașov și…

- Dupa ce deja a amanat termenul-limita pana la care constructorii pot depune oferte pentru a construi autostrada Brasov – Comarnic in parteneriat public-privat, Comisia Nationala de Prognoza vine cu noi modificari pentru a-i atrage pe investitori.

- Guvernul pare a iși dori cu orice preț sa iși treaca in palmares proiectul autostrazii Ploiești - Brașov in pofida oricaror riscuri pentru echilibrele bugetare viitoare și a unor posibile acuze de corupție. Aceasta deoarece in Romania exista practica de a lua la puricat, dupa schimbarea partidului…

- Licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Ma bucur sa anunt ca, luni, se va lansa...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi seara, ca va solicita fonduri europene in valoare de peste 1,3 miliarde euro, fara TVA pentru finantarea Centurii Capitalei, cererea urmand sa fie trimisa luni Comisiei Europene.

- Circulatia rutiera pe drumul national 1, in zona localitatii Comarnic, este oprita pe sensul de mers Ploiesti, dupa ce o femeie a fost lovita mortal de o masina, potrivit Mediafax Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN 1, in zona localitatii Comarnic,…