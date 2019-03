Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta 114 nu va fi modificata de Guvern, printr-o alta ordonanta, ci va fi discutata in Parlament, a declarat deputatul PSD Iulian Iancu, presedintele Comisiei de Industrii si Servicii din Camera Deputatilor.

- Liviu Dragnea a spus, duminica seara, dupa discutiile despre buget, ca intentioneaza ca o suma importanta din fondurile serviciilor secrete sa ajunga la Sanatate, pentru programele destinate copiilor, precum alocarea de vitamina D sau schemele pentru diabetici. Eugen Teodorovici, ministrul…

- Sefa Guvernului a ajuns, in aceasta dupa-amiaza, la Parlament, oprindu-se in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor. In urma cu scurta vreme, in aceeasi incapere a intrat si presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, semn ca urmeaza o intrevedere la nivel de Coalitie. Din cate anunta Antena…

- "Am depus la Parlament doua proiecte de lege. Unul spune ca, daca se ingheata pensiile pana la 1 septembrie, indexarea pensiilor, sa se inghete si indexarea indemnizatiilor pentru alesi demnitari si asa mai departe. Nu zic ca eu nu vreau salariu mai mare, dar nu mi se pare corect sa-i ingheti pensia…

- Legile recent adoptate de Parlament care aduc modificari la adresa sistemului financiar vor duce la diminuarea creditelor acordate economiei reale si vor afecta stabilitatea financiara, a declarat Alejandro Hajdenberg, reprezentant rezident al Fondului Monetar International (FMI) pentru Romania si Bulgaria,…

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, a avertizat, vineri, la finalul unei intrvederi cu presedintele Klaus Iohannis, ca firmele austriece ar putea pleca din Romania din cauza modificarilor anuntate de Guvern la Codul Fiscal, precum taxa pe lacomie impusa bancilor sau impozitarea cifrei de afaceri a…

- „Le-am spus ca pe mine personal nu ma mai intereseaza ordonanta privind amnistia. Vor sa o dea la Guvern, sa o dea, sa o dea cand vor. Unii colegi au tinut presiune luni de zile, premierul Dancila a rezistat”, declara Liviu Dragnea in luna septembrie, cand incepeau in PSD discuțiile despre remaniere…

- „Pro Romania reușește in Parlament sa impuna decizii importante. Astazi, deputații Pro Romania au obținut unanimitate pe amendamentul depus in cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului, prin care punctul de pensie va avea valoarea de 1.875 lei, incepand din data de 1 ianuarie 2019. In varianta inițiala,…