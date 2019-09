Dancila convoaca luni sedinta de Guvern, desi pana acum sustinea ca nu poate din lipsa de ministri Premierul Viorica Dancila a convocat luni dupa-amiaza sedinta de Guvern, desi in ultima saptamana a sustinut ca Executivul nu poate functiona din cauza presedintelui Klaus Iohannis, care i-a respins si remanierea dorita, si propunerile pentru interimari la ministerele lasate libere de ALDE.



Sedinta va avea loc la ora 16:00, potrivit unui comunicat oficial remis Ziare.com, cu doar doua ore inainte ca liderii social-democrati sa se reuneasca intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv. Este prima sedinta dupa ce ministrii ALDE, mai putin Ramona Manescu, au plecat din Executiv. In saptamana… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Executivului, pe agenda sedintei Guvernului va fi inclus proiectul de hotarare referitor la aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda…

- I. PROIECTE DE HOTARARI 1. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda elevilor in anul scolar 2019-2020 Proiectul poate…

- Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, in parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, desfașoara campania de interes public „Nu incarca butelia la stația GPL!”, ca urmare a vulnerabilitaților identificate in randul populației,…

- Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, in parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, desfașoara campania de interes public „Nu incarca butelia la stația GPL!”, ca urmare a vulnerabilitaților identificate in randul populației,…

- Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat in parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgența desfașoara campania de interes public „Nu incarca butelia la stația GPL!”, ca urmare a vulnerabilitaților identificate in randul populației,…

- “Nu incarca butelia la stația GPL!” – Campanie de interes public desfașurata de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența in parteneriat cu ISCIR Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, in parteneriat cu Inspectoratul General pentru…

- VIDEO! Atenție! Nu incarca butelia la stația GPL! Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, in parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, desfașoara campania de interes public „Nu incarca butelia la stația GPL!”, ca urmare…

- Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, in parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, desfașoara campania de interes public „Nu incarca butelia la stația GPL!”, ca urmare a vulnerabilitaților identificate in randul populației,…