Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis a contribuit foarte putin la Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, afirmand ca l-ar lasa corigent pentru acest lucru.

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis a contribuit foarte putin la Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, afirmand ca l-ar lasa corigent pentru acest lucru. Ea a fost intrebata duminica seara, la postul Antena 3, care a fost contributia presedintelui Iohannis…

- Premierul Viorica Dancila susține ca președintele Klaus Iohannis s-a implicat foarte puțin in cazul președinției rotative exercitata de Romania și tocmai de aceea l-ar lasa corigent pe Iohannis. Ea a aratat ca Iohannis a incercat sa acapareze aceasta reușita a Romaniei și sa o asume in nume personal.”Am…

- Premierul Viorica Dancila a mers joi dimineata la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu presedintele Klaus Iohannis pe tema remanierii Guvernului. Seful statului nu este de acord cu numirea lui Toitus Corlatean - care a umilit diaspora in 2014- in functia de vicepremier. Liderii PSD s-au reunit aseara…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, la Cluj, ca va avea o noua discutie cu presedintele Klaus Iohannis pe tema numirii unui ambasador in Israel, amintind ca tara noastra nu are ambasador nici in Canada, nici la Bruxelles. "Normal ar fi sa avem ambasador si in Canada, pentru ca stiti…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat vineri ca nu a primit inca o invitație pentru a participa la summitul UE de la Sibiu, din 9 mai, informeaza Antena 3. Deși Președinția rotativa a Consiliului UE reprezinta un succes, guvernul și ministerele de resort avand o contribuție importanta, președintele…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca va merge la referendumul privind justitia declansat de presedintele Klaus Iohannis, insa daca partidul va lua o alta decizie in aceasta privinta, ea o va urma. "Eu cred ca referendumul nu are sorti de izbanda. (...) Nu cred. Si sa va spun de…

- Premierul Viorica Dancila l-a sunat, marti, pe Klaus Iohannis, insa reprezentantii Administratiei Prezidentiale i-au transmis sefului Executivului ca presedintele este intr-o actiune si ca vor discuta mai tarziu, au declarat surse guvernamentale, scrie Mediafax. Seful Executivului il contactase pe presedintele…