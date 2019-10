Premierul Viorica Dancila a declarat ca in sedinta de Guvern de miercuri se va aloca o suma de peste 5,7 milioane de lei pentru despagubirile acordate in cazul imobilelor aflate pe amplasamentul 2 al lucrarii autostrada Bucuresti - Brasov si pasajul de pe centura Bucuresti - Domnesti.



"Continuam sa alocam bani pentru realizarea marilor lucrari de infrastructura, atat de necesare si asteptate de toti romanii. Vom aproba in aceasta sedinta o suma importanta, de peste 5,7 milioane de lei, pentru acordarea de despagubiri pentru imobilele aflate pe amplasamentul 2 al lucrarii majore autostrada…