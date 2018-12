Dăncilă consideră că România are o abordare ambiţioasă, dar realistă a Preşedinţiei Consiliului UE Premierul Viorica Dancila apreciaza ca Romania va avea o abordare ambitioasa, dar realista a Presedintiei rotative a Consiliului UE, incercand sa solutioneze cat mai multe din cele 257 de dosare aflate actualmente in lucru.



"Eu sunt optimista dupa discutiile de astazi. Sunt convinsa ca vom gestiona cu bine multe dintre probleme, sunt convinsa ca ceea ce ce ne-am propus vom reusi in mare masura sa ducem la capat si chiar le spuneam colegilor, comisarilor, ca vad aceasta abordare ambitioasa, dar si realista. Ambitioasa pentru ca la momentul actual sunt 257 de dosare - nu putem sa rezolvam… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

