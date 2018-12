Stiri pe aceeasi tema

- "Consider ca presedintia rotativa nu va fi influentata de catre MCV", a declarat Viorica Dancila miercuri la Bruxelles, intr-un interviu acordat televiziunii Antena 3. Premierul si membrii cabinetului sau au fost prezenti miercuri la Bruxelles, unde au avut mai multe intalniri cu oficiali…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, intr-un interviu la TVR, ca preluarea președinției Consiliului UE este un examen pentru Romania, iar pentru o nota mare e nevoie de consens intre partide, iar unii politicieni sa treaca "dincolo de interesul personal". Premierul a continuat prin a spune…

- Klaus Iohannis nu a ascuns faptul ca exista tensiuni și divergențe cu Guvernul Romaniei, dar a dat asigurari ca in privința afacerilor europene și in pregatirea președinției rotative, lucrurile stau cu totul altfel. "Eu am divergente in foarte multe domenii cu Guvernul nostru, dar nu in domeniul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, ca Romania este pregatita sa preia presedintia rotativa a Consiliului UE, fiind facute chiar pregaririle pentru Summit-ul care va avea loc in 2019 la Sibiu. Comentand declaratiile presedintelui Iohannis potrivit carora nu suntem pregatiti, iar Guvernul…

- "Prim-vicepresedintele a spus cu subiect si predicat faptul ca nici nu intra in discutie problema articolului 7, ca nici nu intra in discutie activarea acestuia, pentru ca Romania este intr-o alta ipoteza, o alta situatie decat Ungaria sau Polonia. Prin urmare, prim-vicepresedintele, repet, a spus…

- Liviu Dragnea s-a aratat "extrem de dezamagit" de pozitiile adoptate, luni seara, in comisia LIBE de prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, si de ceilalti oficiali europeni prezenti la dezbatere. Liderul PSD a sustinut ca de-abia acum Justitia a obtinut independenta totala si ca MCV nu mai are…

- Premierul Viorica Dancila i-a solicitat, miercuri, omologului olandez, Mark Rutte, sprijinul Olandei pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen, subliniind ca tara noastra indeplineste criteriile tehnice de accedere si ca aceasta tema nu trebuie legata de problematica Mecanismul de Cooperare si…

