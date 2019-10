Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu stiu inca (unde va merge dupa mptiunea de cenzura - n.r.). Am muncit in credinta si nu mi-am aranjat nimic. Cred ca in perioada urmatoare ma voi axa pe munca in partid. Imi voi gasi eu ceva dupa o luna si jumatate. O luna jumatate nu ma duc nicaieri. Nu sunt un om bogat. Voi face campanie alaturi…

- Viorica Dancila il critica din nou pe Klaus Iohannis pentru amanarea respectarii deciziei Curtii Constitutionale care il obliga sa o revoce pe Ana Birchall si sa numeasca ministrii interimari. Premierul anunta ca ar putea depune plangere penala impotriva presedintelui."Eu cred ca toate acestea…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca nu este rolul președintelui Klaus Iohannis de a ține consultari pentru o noua propunere de comisar european. Tariceanu a spus ca premierul trebuie sa țina cont de conjunctura politica din PE și din Romania cand inainteaza o alta propunere, anunța…

- "Acelasi lucru i-am cerut si noi premierului - sa nu mai nominalizeze un alt candidat de comisar european fara consultarea presedintelui Romaniei si fara respectarea legii in baza careia premierul este obligat ca, inainte de a trimite propunerea, sa audieze candidatul in comisiile de specialitate…

- ALDE a transformat ședința informala de vineri in Biroul Politic Executiv, care a decis excluderea lui Teodor Meleșcanu, Grațiela Gavrilescu, Alexandru Baișanu și Ion Cupa din partid, au declarat surse politice. „Biroul Politiv Executiv ALDE ia act de pierderea calitații de membru ALDE, prin incalcarea…

- "Avand in vedere ca pe data de 18 septembrie expira interimatul pentru Ministerul Educației Naționale, iar funcția pentru vicepremier pe probleme economice este vacanta, voi transmite catre domnul președinte Klaus Iohannis urmatoarele propuneri de miniștri: pentru Ministerul Afacerilor Interne, domnul…

- Romania se pregatește din nou de alegeri. Prezidențiale de aceasta data. Primul tur are loc pe 10 noiembrie, iar al doilea, pe 24 noiembrie. Cetațenii romani din strainatate pot vota, in primul tur al prezidențialelor, timp de trei zile, pe 8, 9 și 10 noiembrie, iar in al cel de-al doilea, pe 22, 23…

- Viorica Dancila lanseaza un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis, dupa declaratiile de duminica seara de la Cotroceni. Premierul afirma ca presedinte a avut un discurs de campanie, lipsit de empatie, dand dovada ca nu a inteles miza. Dancila anunta ca Guvernul va lua masuri in continuare, pentru…