Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Viorica Dancila a transmis duminica un mesaj cu privire la atacurile sangeroase din Sri Lanka:"Condamn cu fermitate atentatele si atacurile sangeroase comise impotriva comunitatii crestine din Sri Lanka. Sarbatoarea Sfanta a Pastelui catolic a fost umbrita de aceasta veste cutremuratoare.…

- Premierul Viorica Dancila a condamnat, duminica, atentatele si atacurile sangeroase din Sri Lanka, aratand ca este alaturi de poporul acestei tari si de familiile indoliate. "Condamn cu fermitate atentatele si atacurile sangeroase comise impotriva comunitatii crestine din Sri Lanka. Sarbatoarea…

- Sarbatori insangerate in Sri Lanka. Cel putin 160 de oameni au murit si alti 400 au fost raniti intr-o serie de explozii care s-au produs aproape simultan. Ministrul de Externe roman a anuntat ca un grup de 8 copii romani au fost dusi la o unitate militara din capitala Colombo. https://observator.tv/extern/copii-romani-sri-lanka-celula-de-criza-mae-291028.html

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a precizat duminica faptul ca opt copii romani se aflau in orasul Colombo, Sri Lanka, in momentul in care au avut loc exploziile, acestia fiind dusi de autoritatile locale intr-o unitate militara la periferia capitalei. "Am luat legatura si telefonica…

- Inainte de obtinerea presedintiei Consiliului UE de catre Romania, la 1 ianuarie 2019, prim-ministrul Viorica Dancila si ministrul de Externe, Teodor Melescanu, au efectuat vizite oficiale in aproape toate statele din fosta Iugoslavie, desemnate geopolitic drept Balcanii de Vest. In cadrul intalnirilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat joi ca liberalii solicita sa fie facut public mandatul reprezentantului Romaniei in COREPER privind votul in cazul candidaturii Laurei Codruta Kovesi la sefia Parchetului European, aratand ca, in cazul in care acest mandat a vizat un vot impotriva, ministrul…

- Spania, Germania, Franța și Marea Britanie l-au avertizat pe șeful de stat venezuelean Nicolas Maduro ca trebuie sa organizeze alegeri anticipate in termen de opt zile, altfel statele europene il vor recunoaște oficial pe liderul opoziției, Juan Guaido, care s-a autoproclamat zilele trecute „președinte…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat sâmbata ca România sprijina ideea unor alegeri prezidențiale anticipate în Venezuela și va ridica problema crizei din statul sud-american la reuniunea miniștrilor de externe din UE ce va avea