Dăncilă: Chiar cred că nu avem nicio problemă din punctul de vedere al majorităţii Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri seara ca Guvernul nu are "nicio problema" din punctul de vedere al majoritatii parlamentare, sustinand ca opozitia ar trebui sa aiba "mai multa responsabilitate". "Am incercat sa am o abordare cat mai neutra, pentru ca de fiecare data am avut acest principiu ca lucrurile trebuie sa le rezolvam in Romania si sa nu venim aici, la Bruxelles, si atunci am avut aceasta abordare neutra ca lucrurile se vor rezolva, ca nu avem si chiar cred ca nu avem nicio problema din punct de vedere al majoritatii. Dar in acelasi timp cred ca trebuie mai multa responsabilitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

