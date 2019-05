Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, lider interimar PSD, și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, au venit miercuri, in Parlament, in contextul blocajului de la Camera Deputaților și a recomandarii comisiei juridice a Senatului de urmarire penala a lui Calin Popescu Tariceanu.Citește și: Sindicaliștii…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, au venit miercuri, in Parlament, in contextul blocajului de la Camera Deputaților pentru alegerea unei noi conduceri in locul lui Liviu Dragnea Viorica Dancila discuta cu deputații PSD despre blocajul din Camera Deputaților.…

- Premierul Viorica Dancila, lider interimar PSD, și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, au venit miercuri, in Parlament, in contextul blocajului de la Camera Deputaților și a recomandarii comisiei juridice a Senatului de urmarire penala a lui Calin Popescu Tariceanu.Dancila discuta cu…

- Administrația Prezidențiala a anunțat vineri ca președintele Klaus Iohannis a contestat la CCR modificarile operate de Parlament la Codul penal și la Codul de procedura penala. Camera Deputaților a adoptat in 24 aprilie, ca for decizional, proiectele pentru modificarea Codului penal și a Codului de…

- Premierul Viorica Dancila s-a separat de președintele PSD, Liviu Dragnea, aproape la fel de mult ca predecesorii ei, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, a spus gazetarul Cristian Tudor Popescu la Digi24. El a identificat și declarația prin care a ieșit la iveala „nesupunerea totala” a Vioricai Dancila.…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, dupa votul din Camera Deputaților pe Codul Penal și Codrul de Procedura Penala, ca nu s-a adus in Parlament nicio modificare fața de decizia Curții Constituționale."Nu, nu a fost facuta nicio modificare. Codurile penale- s-a declanșat procedura ...

- Întâlnire pe ascuns la vârful coaliției de guvernare, luni dupa-amiaza. Premierul Viorica Dancila a fost chemata de urgența la Parlament de Liviu Dragnea și participa la o ședința ad-hoc care ar putea schimba planul de numire a noilor

- Motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, intitulata "Tudorel Toader si PSD - ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie", initiata de 91 de deputati de la PNL si USR, a fost dezbatuta in Camera Deputatilor in urma cu doua saptamani, dar, la vot, sedinta a fost suspendata din lipsa de cvorum,…