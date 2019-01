"Mi s-a adus la cunostinta ieri, cu nepermisa si suspecta intarziere, situatia de la Complexul Energetic Oltenia. Am convocat imediat o intalnire de urgenta si impreuna cu ministriisi autoritatile responsabile am analizat ce masuri pot fi luate astfel incat Complexul Energetic Oltenia sa-si reia activiatea la capacitate normala. Ne preocupa situatia de la Complexul Energetic Oltenia si functionarea sistemului energetic national si am tinut cont de toate semnalele aparute in spatiul public in ultimele zile", a afirmat Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern.

Ea a spus ca a dispus…