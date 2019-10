Premierul Viorica Dancila a solicitat vineri Partidului National Liberal si presedintelui Klaus Iohannis sa isi asume public ca pensiile si salariile vor fi platite la timp si majorate conform legislatiei in vigoare.



"Cer PNL si domnului presedinte Iohannis sa isi asume public ca pensiile si salariile vor fi platite la timp si, in egala masura, majorate conform legislatiei in vigoare. Romanii merita venituri decente si corecte dupa o viata de munca", a spus Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern.