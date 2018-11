Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila, discurs in Pașament cu ocaz - Vin cu un mesaj de pace și unitate pe care il adresez tiuturor romanilor - Am convingerea ca Centenarul trebuie sa uneasca. Societatea romaneasca are sufuciente resurse pentru realizarea acestui obiectiv. Vedem cu totții ca, din pacate,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, luni, ca visul lui Avram Iancu de "a-si vedea natiunea fericita" este o sursa de inspiratie si in prezent, precizand ca societatea romaneasca are nevoie de intoarcerea la spiritul de unitate. "Visul lui Avram Iancu de 'a-si vedea natiunea fericita'…

- "Noi, intotdeauna, am fost un popor unit si acum, in An Centenar, ar trebui sa avem in vedere acest aspect", a declarat Dancila, in timpul unei vizite la targul cu profil agricol INDAGRA.Sefa Guvernului a facut aceasta afirmatie dupa ce a glumit cu un producator de ceaiuri si tincturi,…

- Un cadou, o gustare si pe alocuri o vorba de ocara. Asa a decurs vizita premierului Viorica Dancila la Indagra, acolo unde a fost insotita de ministrul Petre Daea. La final, premierul s-a intrebat retoric daca este vreo “tinctura care sa uneasca societatea”.

- Societatea romaneasca va fi marcata mult timp de tragedia de la Colectiv, spune premierul Viorica Dancila, intr-un mesaj adresat in ziua in care se implinesc 3 ani de la incendiul din clubul bucurestean in urma caruia si-au pierdut viata 64 de tineri. ‘Gandul meu se indreapta in aceste zile catre tinerii…

- PMP i-a cerut, luni, premierului Viorica Dancila sa-l demita pe consilierul de stat DariusVilcov pentru publicarea unor acte medicale ale unui protestatar, din care ar reieși ca acesta a suferit tulburari psihice.”Dincolo de aspectele penale și civile, fapta este incompatibila cu statutul…