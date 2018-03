Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca in sedinta de guvern va fi aprobata ordonanta care comaseaza cele sapte declaratii intr-una singura, aceasta putand fi depusa, inclusiv electronic, pana pe 15 iulie, iar plata contributiilor urmand sa fie efectuata pana pe 31 martie 2019. ”Am…

- Actul normativ referitor la declaratia unica se afla pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Astazi vom avea pe ordinea de zi actul normativ referitor la declaratia unica (...) Vom adopta ordonanta prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului…

- „Desi au fost aduse imbunatatiri importante, noul mecanism fiscal mareste responsabilitatea contribuabilului, care singur trebuie sa calculeze, sa raporteze si sa plateasca impozitul si contributiile, cu mici exceptii, trecandu-se de la sistemul de stabilire a sumelor de plata de catre ANAF, prin decizii…

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice este o solutie buna, declarat presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o conferinta de presa. Potrivit lui, chiar și…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan spune ca actualul premier minte cu nerusinare si a prezentat in acest sens si dovezi clare.Astfel, in data de 22 februarie 2018, prim-ministrul Dancila a promis, in fata aleșilor locali și a camerelor de televiziune, ca prioritatea sa o reprezinta alocarea a 100%…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca Guvernul Romaniei va aprova astazi indicatorii tehnico-economici ai investițiilor de la stadionul Steaua și stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf. Conform premierului Romaniei, suma totala a investiției de la stadionul din complexul Ghencea va fi 301,77…

- Cota din impozitul pe venit datorat pe care contribuabilii o pot directiona catre o organizatie non-guvernamentala, ”in special” catre asociatiile si fundatiile din domeniul sanatatii, va fi majorata, putand ajunge la 3,5%, a anuntat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. ”€Aceasta discutie…

- Ministrul de Finante, Eugen Orlando Teodorovici, vrea ca procentul din impozitul pe venit pe care contribuabilii il pot redirectiona catre o cauza sociala sa creasca pana la 3,5%, "in special" pentru asociatiile si fundatiile din domeniul sanatatii. "Aceasta discutie a plecat de la acele intrevederi…

- Comasarea formularelor privind veniturile din activitati independente, intr-o singura Declaratie, incepe sa starneasca reactii. Unii contribuabili, care au depus deja o parte dintre formulare, nu stiu daca acestea mai sunt valabile. Specialistii spun ca trebuie vazut ce masuri de tranzit vor lua guvernantii.

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. Iata cum va arata, potrivit proiectului…

- Ministerul Finantelor Publice analizeaza posibilitatea ca optiunea pentru redirectionarea a 2% din impozitul pe venit pentru o anumita entitate sa ramana valabila maximum trei ani, daca nu se opteaza in alt mod intre timp, potrivit unui document al institutiei. "Se analizeaza posibilitatea ca optiunea…

- Formularele pentru directionarea a 2% din impozitul pe venit vor putea fi depuse atat de ONG-uri, cat si de angajatori, a anuntat, marți, 27 februarie, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Pe viitor, pe noul formular unic va fi foarte simplu, pentru ca se depune de catre fiecare contribuabil o bifa…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, afirma ca premierul Viorica Dancila i-a mintit pe presedintii consiliilor judetene si ca nu doreste cu adevarat ca administratiile publice locale sa primeasca tot impozitul pe venit, incasat. "Viorica Dancila, o noua minciuna spusa cu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul intalnirii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNJR), ca principalul element al Codului finantelor publice va fi formula de echilibrare a bugetelor locale, astfel ca in acest an 100% din impozitul pe venit sa ajunga la bugetele locale.

- Premierul Viorica Dancila a depus un punct de vedere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) privind declaratiile in care ii numeste ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'', a declarat pentru Agerpres presedintele CNCD, Asztalos Csaba. El a spus ca Viorica Dancila…

- "Va fi un singur formular, va fi depus o singura data pe an, va fi o plata. (...) Un lucru foarte important este cel al schimbarii calitatii de asigurat, care intervine la momentul platii si la momentul depunerii formularului", a spus ministrul despre declaratiile la ANAF. "Formularul unic…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca i-a cerut ministrului justitiei Tudorel Toader ca, din punct de vedere juridic, sa faca toate demersurile pentru aflarea adevarului in legatura cu informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca rezolvarea acestor aspecte este treaba…

- Premierul Viorica Dancila ar urma sa aiba o discutie, joi, inaintea sedintei de Guvern, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care si-a intrerupt vizita oficiala in Japonia pentru a reveni in tara, Dancila spunand ca ii va cere ministrului sa aiba “o declaratie in ceea ce priveste decizia” legata…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va discuta, joi, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre situatia din DNA, precizand ca ii va solicita acestuia sa aiba o declaratie in privinta deciziei pe care a luat-o fata de scandalul din DNA. Intrebata daca a discutat cu Toader despre…

- Suma totala obtinuta prin mecanismul de redirectionare de 2% din impozitul pe venit a fost, pentru anul fiscal 2016, sensibil mai mica decat cea colectata de organizatiile neguvernamentale in 2015: 116 milioane lei, fata de 157 milioane lei, potrivit datelor ANAF, furnizate la cererea Organizatiei…

- Romanii sunt tot mai putin dispusi sa doneze cei doi la suta din impozitul pe venit prin mecanismul de redirectionare catre ONG-urile care activeaza in Romania. Astfel, suma totala obtinuta prin mecanismul de redirectionare a 2% din impozitul pe venit a fost, pentru anul fiscal 2016, sensibil mai mica…

- Majorarea incasarilor in bugetul public național din impozitul pe venit perceput din salarii, cu aproape 14 procente fața de anul 2016, se raporteaza direct creșterii salariilor, cu circa 11 procente.

- Majorarea incasarilor in bugetul public național din impozitul pe venit perceput din salarii, cu aproape 14 procente fața de anul 2016, se raporteaza direct creșterii salariilor, cu circa 11 procente. Contactata de IPN, Corina Gaibu, expert al Institutului pentru Dezvoltare si Initiative Sociale „Viitorul”,…

- 'Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa faca fiecare contribuabil: o declaratie si o plata unica in timpul unui an. In primul rand, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o suma estimata de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. r.) nu trebuie…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa…

- Finanțiștii vranceni avertizeaza contabilii firmelor din județ ca declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 trebuie transmise obligatoriu doar prin intermediul internetului, in format electronic. Aceasta obligativitate a fost stabilita printr-un…

- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara ofera o solutie mai facila pentru rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme care afecteaza sectorul ONG in aceasta perioada, redirectionarea a 2% din impozitul pe venit. Daca fizic declaratia poate fi depusa fie personal, fie prin imputernicit…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie si sa faca o singura plata. Vicepremierul Viorel Stefan sustine ca niciun contribuabil nu-si va pierde statutul de asigurat…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie. Ioana Petrescu, fost ministru al Finanțelor in Guvernul Ponta, critica declarația premierului și cere explicații din partea executivului. „Ce am facut,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, cu privire la Formularul 600, ca Ministerul Finantelor Publice va propune pana la data de 1 martie un model care sa prevada o singura declaratie si plata anuala.

- Premierul Viorica Dancila a avut o prima intervenție televizata dupa instalarea la Palatul Victoria. Mai exact, in direct prin telefon la Romania TV, cand in studio se afla Liviu Dragnea, prim-ministrul Dancila a vorbit despre relația cu președintele Iohannis.

- Abia instalat la Palatul Victoria, noul Guvern este pus pe fapte mari. Dupa ce a decis retragerea contestatului formular 600, Executivul condus de Viorica Dancila are o veste importanta pentru o anumita categorie de bugetari.O noua masura ce figureaza in programul de guvernare al Executivului…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni seara, la prima intalnire a noului Guvern, ca va fi "foarte exigenta" in ceea ce priveste indeplinirea programului de guvernare. Noul prim ministru a anunțat ca prima ședința a noului guvern va avea los miercuri.

- Incepand cu luna curenta, peste 2.000 de pensionari vor primi mai mulți bani. Este vorba despre persoanele care au o pensie de peste 2.000 de lei pe luna, carora li se reține impozit pe venit pentru suma ce depașește cuantumul de 2.000 de lei. Potrivit directorului Casei Județene de Pensii Vaslui,…

- Alina Buliarca, medic specialist gastroenterolog, traieste o adevarata drama. Tanara marturiseste ca dupa 11 ani de studii s-a vazut in imposibilitatea de a avea un job, ba mai mult decat atat, pentru cateva ore predate la Universitate ar putea aduce chiar bani de acasa pentru a-si putea achita impozitele…

- Organizatiile nonguvernamentale acuza ANAF ca vrea sa le lase fara bani. Din acest an, toti cei care doneaza în scop umanitar 2% din impozit trebuie sa depuna personal formularul, la un sediu al Fiscului.

- Implicarea comunitații in activitațile desfașurate de catre Asociația SM Speromax Alba este esențiala pentru indeplinirea obiectivelor stabilite și dezvoltarea serviciilor de care beneficiaza bolnavii de scleroza multipla din județ. Astfel, cei care doresc sa vina in sprijinul demersurilor asociației…

- Angajatorii datoreaza o singura contribuție sociala, incepand cu veniturile salariale din aceasta luna, conform modificarilor operate in Codul fiscal, respectiv cea asiguratorie pentru munca. Aceasta este a treia contribuție obligatorie, celelalte doua, la pensii și la sanatate, au fost trecute in sarcina…

- Persoanele fizice care au imobile in proprietate platesc impozit diferit in funcție de destinația imobilului respectiv, potrivit Codului fiscal. Intr-un fel se pune problema daca imobilul e doar pentru locuit, alta e situația cand nu are scop de locuit. Insa cea mai complicata ipoteza e cea in care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca nu are "mari sperante" ca plenul Parlamentului sa pastreze amendamentul propus de UDMR si adoptat vineri in Comisiile de buget la dezbaterea proiectului bugetului de stat pe anul 2018 prin care cota din impozitul pe venit pentru autoritatile locale a fost majorata.

- Comisiile reunite de buget au decis, vineri, cresterea de la 71,5% la 100% a cotelor defalcate din impozitul pe venit care se transfera catre bugetele locale, pentru a compensa diminuarea cotei din impozitul pe venit de la 16% la 10%.