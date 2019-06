Dăncilă, către opoziție: Vă întreb cu sinceritate. Eu ştiu că NU „Este a treia oara cand vin in Parlament ca prim-ministru cu ocazia unei motiuni de cenzura. (...) Am parcurs textul cu speranta ca voi gasi macar o idee constructiva. Nu am gasit. Arata doar incapacitatea opozitiei de a livra un proiect serios. Stimati colegi din opozitie, va intreb cu sinceritate: Chiar va doriti sa veniti la guvernare? Eu stiu ca nu", a spus Viorica Dancila. „Romania are cea mai mare crestere economica din UE in ultimii doi ani si jumatate. Rata somajului si numarul de someri au atins nivelul minim din ultimii 28 de ani. Avutia romanilor a ajuns la recordul maxim… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarant, luni, inaintea Biroului Permanent Național ca marți va avea loc o ședința de grup reunit, unde va fi prezenta și Viorica Dancila, pentru a se discuta despre moțiunea de cenzura pe care Opoziția o va depune in Parlament, conform Mediafax.Citește…

- Consilierul economic al premierului Viorica Dancila a declarat sambata, la Antena 3, ca susține reducerea numarului ministerelor.„La Guvern trebuie sa mai reducem din ministere. Mai raruț e mai draguț. E mai eficient, mai raman bani sa facem și o fabrica in Romania”, a spus Remus Borza.…

- Calin Popescu Tariceanu a facut un apel la premierul Viorica Dancila sa acorde „o atenție sporita” contractului Exxon-OMV legat de gazele din Marea Neagra. Liderul ALDE declara ca Agenția Naționala pentru Resurse Minerale trebuie sa dea acordul de prelungire a licenței pentru a fi respectat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, la Adevarul Live, faptul ca Viorica Dancila ar trebui sa mearga pe calea restructurarii Guvernului deoarece PSD si ALDE ar avea in continuare majoritate in Parlament.

- Viorica Dancila considera inchis subiectul unei ordonanțe de urgența pe Justiție, dupa ce legile privind Codul penal și de procedura penala au fost votate in Parlament. De asemenea, aceasta a spus, intr-un interviu pentru Adevarul, ca va merge la referendum, deși crede ca referendumul are ”nu are niciun…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat joi, la Antena 3, ca premierul Viorica Dancila "a ezitat" sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului pentru ca, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, desi cei din coalitie au asigurat-o ca nu sunt probleme…

- "In coalitie, la noi in partid, am sustinut aproape toti ca cea mai eficienta procedura este remanierea prin Parlament, prin schimbarea structurii Guvernului si erau mai multe variante de schimbare a structurii Guvernului, nu ceva spectaculos, ceea ce ar fi facut ca, teoretic, Iohannis sa nu mai…

- Calin Popescu Tariceanu, co-presedintele coalitiei de guvernare PSD-ALDE alaturi de Liviu Dragnea, a declarat marti seara, la Romania TV, ca atat el, cat si liderul PSD sunt dispusi sa acorde votul in Parlament pentru restructurarea Guvernului, dar nu stie „ce ganduri” are premierul Viorica Dancila.