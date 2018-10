Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila i-a primit marti, la Palatul Victoria, pe membrii echipei care a reprezentat Romania la Jocurile Invictus, desfasurate la Sydney, in Australia, precizand ca acestia sunt "un model pentru toti romanii". "Dragi militari Invictus, ati demonstrat ca sunteti intr-adevar de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marți, cu ocazia primirii militarilor care a reprezentat Romania la Jocurile paralimpice Invictus de la Sidney, Australia, ca aceștia sunt o echipa puternica, de invingatori care a avut "taria de a merge mai departe".

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, este mandru de echipa care a reprezentat Romania la Jocurile Invictus.Sunt mandru de echipa care a reprezentat Romania la Jocurile Invictus desfasurate, in perioada 20 27 octombrie, la Sydney, Australia. Baietii nostri au obtinut medalii si rezultate foarte…

- Programul premierului Viorica Dancila de marti, 30 octombrie, anuntat de Biroul de presa al Guvernului: - Participare la conferinta la nivel inalt "O politica de coeziune incluziva pentru o Uniune mai aproape de cetatenii sai" (10,00 - Palatul Parlamentului, Sala I.C. Bratianu) -…

- Mare surpriza in delegația Romaniei, la Jocurile Invictus! Un fost mare fotbalist i-a felicitat personal pe militarii noștri. Anunțul a fost facut chiar pe pagina de Facebook a Armatei Romane, postarea fiind insoțita și de o fotografie elocventa. Invictus este o mișcare sportiva dedicata soldaților…

- Echipa care a reprezentat Romania la Jocurile Invictus desfasurate, in perioada 20 27 octombrie, la Sydney, Australia, a obtinut medalii si rezultate foarte bune la disciplinele la care au participat, dupa cum urmeaza:Conform MApN, la tir cu arcul olimpic, proba individuala, caporalul Eugen Patru a…

- JOCURILE INVICTUS. Este prima medalie de aur pentru militarii romani care participa la Jocurile Invictus de la Sydney. JOCURILE INVICTUS. "Medalie de aur la tir cu arcul olimpic pentru Eugen Patru, la Jocurile Invictus de la Sydney. Eugen si-a dorit enorm sa dovedeasca ca este un militar care-si…

- Plutonierul Major Dumitru Paraschiva a obtinut prima medalie pentru Romania, in noaptea de duminica spre luni, la Jocurile Invictus din Australia. Militarul ranit in Afghanistan, cetatean de onoare al Fagarasului incepand din 2016, a cucerit bronzul la proba de 4 minute la canotaj in sala.…