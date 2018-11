Premierul Viorica Dancila le-a transmis laureatilor galei "100 pentru Centenar" ca reprezinta adevarate exemple pentru ceilalti compatrioti, iar succesul lor este succesul Romaniei. "Ma bucur sa ma alatur galei '100 pentru Centenar', un eveniment menit sa promoveze valorile si elitele romanesti de peste hotare si pe cei care reprezinta cu mandrie Romania in lume. Cu doar cateva ore in urma am condus sedinta solemna de Guvern organizata la Alba Iulia pentru a celebra Ziua Nationala a Romaniei si Centenarul Marii Uniri. Am trait o mare emotie data de insemnatatea istorica a acestui moment…