Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila si mai multi ministri au participat, sambata, la Sulina, la evenimentul de lansare a Programului de Tabere ARC 2019 pentru romanii de pretutindeni. Peste 3.000 de copii si tineri romani din comunitatile istorice si din diaspora vor beneficia de programul de tabere…

- Premierul Viorica Dancila, la Sulina Premierul Viorica Dancila i-a îndemnat, azi, la Sulina, pe copiii veniti în taberele 'ARC', sa-si pastreze 'identitatea româneasca, sa fie atasati de valorile românesti'. "Lansarea unei noi editii a taberelor ARC, devenita deja traditie,…

- Viorica Dancila a deschis, sâmbata, la Sulina, programul guvernamental de tabere "ARC", care gazduieste în acest an un numar record de participanti, peste 3.000 de copii din comunitatile de români din afara granitelor.

- Premierul Viorica Dancila a deschis, sambata, la Sulina, programul guvernamental de tabere ARC, care gazduieste in acest an un numar record de participanti, peste 3.000 de copii din comunitatile de romani din afara granitelor.Dorim sa descoperiti Romania, sa fiti atasati de valorile romanesti. Veti…

- Premierul Viorica Dancila a deschis, sambata, la Sulina, programul guvernamental de tabere "ARC", care gazduieste in acest an un numar record de participanti, peste 3.000 de copii din comunitatile de romani din afara granitelor. "Dorim sa descoperiti Romania, sa fiti atasati de valorile romanesti. Veti…

- Premierul Viorica Dancila a spus, in discursul de la deschiderea taberei ARC de la Sulina, dedicata copiiilor din țarile aflate in jurul granițelor, ca ei sunt foarte importanți pentru Romania și a subliniat ca iși dorește ca, in curand, sa se intoarca in țara care este casa parinților și bunicilor.…

- Premierul Viorica Dancila a spus, in discursul de la deschiderea taberei ARC de la Sulina, dedicata copiiilor din țarile aflate in jurul granițelor, ca ei sunt foarte importanți pentru Romania și a subliniat ca iși dorește ca, in curand, sa se intoarca in țara care este casa parinților și bunicilor.Citește…

- La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat Hotararea pentru modificarea secțiunii A din anexa la Hotararea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018 și pentru prelungirea termenului de aplicare. Actul normativ prevede…