Dăncilă către Andronescu: Vă rog să luaţi în calcul începerea anului şcolar de la 16 septembrie 'Astazi (miercuri - n.r.), asiguram fondurile necesare pentru implementarea programului pentru scoli in anul scolar 2019 - 2020 de care vor beneficia aproximativ 1,9 milioane de copii. Prin acest program, prescolarii si elevii din invatamantul primar si gimnazial vor beneficia in timpul pauzelor de fructe, legume, lapte si produse lactate, produse de panificatie, dar vor fi si invatati cu privire la obiceiurile alimentatiei sanatoase. Valoarea totala a programului pentru scoli in anul scolar urmator este de aproximativ 540 milioane lei, bani asigurati de la bugetul de stat si din fonduri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

