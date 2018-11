Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a susținut marți ca Guvernul este pregatit pentru a prelua președinția Consiliului Uniunii Europene și i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa se abțina de la declarații care fac rau Romaniei. "Il rog pe domnul președinte sa nu mai iasa cu astfel de declarații, pentru ca…

- Premierul Viorica Dancila aplica Metoda Sevil Shaidehh in cazul problemei de la Ministerul Afacerilor Europene. Postul de ministru delegat a ramas liber dupa demisia lui Victor Negrescu și a echipei sale.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea incepe adevaratul RAZBOI: Gabriela Firea și apropiații,…

- Premierul Viorica Dancila se afla, la ora transmiterii acestei știri, in biroul de la Parlament al președintelui PSD, Liviu Dragnea. Intalnirea celor doi are loc inaintea consultarilor de la Palatul Cotroceni pe tema legislației in domeniul justiției, scrie Mediafax.Dancila și Dragnea au venit…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a inaintat presedintelui Klaus Iohannis propunerea de avansare in grad a colonelului Catalin Paraschiv. Supranumit și „fantoma in alb”, Paraschiv a fost audiat de doua ori la Parchetul General in dosarul violențelor din 10 august dupa ce a fost filmat la protestul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ar urma sa anunte luni daca va inainta presedintelui Klaus Iohannis propunerea ca Adina Florea sa fie numita in functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ar urma sa anunte luni daca va inainta presedintelui Klaus Iohannis propunerea ca Adina Florea sa fie numita in functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea…

- Ambasadorul Romaniei in SUA a declarat, marți, inainte de intalnirea președintelui Klaus Iohannis și diplomații, ca nu a primit vreo convocare oficiala de la MAE. Ministerul anunțase luni ca il va convoca pentru explicații, dupa declarațiile ce il vizau pe Rudolph Giuliani, informeaza Mediafax.Ministerul…

- “Declaratiile halucinante ale liderilor PSD din ultimele zile arata disperarea lor in incercarea de musamalizare a responsabililor care la ordinele lor au intervenit in forta impotriva manifestantilor pasnici de la mitingul din 10 august. Astazi, a venit si randul Vioricai Dancila sa faca aceeasi…