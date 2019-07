Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a comentat, la Romania TV, situația care ar urma sa aiba loc in scurt timp, mai exact la alegerile prezidențiale din acest an. El a facut referire la șansele pe care Klaus Iohannis le are de a mai sta la Cotroceni pentru inca un mandat. „Marea problema este cu cine intra. Klaus Iohannis…

- Viorica Dancila anunta din nou remanierea Guvernului. "In Comitetul Executiv pe care il vom avea luni vom avea mai multe subiecte pe ordinea de zi. Vom discuta si despre remaniere, vom discuta si despre mobilizarea pentru prezidentiale, despre analizele pe care le facem in teritoriu, despre programul…

- Viorica Dancila ar strange doar 6,7% din voturi, daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, potrivit unui barometru IMAS realizat la sfarșitul lunii iunie. In acest sondaj au fost selectate doar raspunsurile celor care au declarat ca merg la vot, nu și ale indecișilor. Viorica Dancila…

- Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta, aliati din vremea USL, au din nou un plan comun pentru alegerile prezidentiale, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Cei doi ar vrea ca PSD, ALDE si ProRomania sa sustina un candidat comun pentru Cotroceni, iar acesta sa fie Calin Popescu Tariceanu. Viorica…

- Viorica Dancila a declarat, marți seara, ca PSD iși va stabili candidatul pentru alegerile prezidențiale dupa congresul partidului. Totodata, ea a menționat ca partidul isi propune sa castige aceste alegeri si, de aceea, pana la desemnarea persoanei care va reprezenta social-democratii in cursa pentru…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale va fi stabilit dupa congresul partidului, a anuntat, marti seara, Viorica Dancila, mentionand ca partidul isi propune sa castige aceste alegeri si, de aceea, pana la desemnarea persoanei care va reprezenta social-democratii in cursa pentru Cotroceni vor fi efectuate…

- ​Viorica Dancila a anunțat, luni, ca va candida la șefia PSD la Congresul de la finalul lui iunie, însa nu va fi și candidatul partidului la prezidențiale. Întrebata, la Marius Tuca Show, daca se va înscrie în cursa pentrupreședinția PSd, Dancila a raspuns: „Cred ca…

- Ministrul Economiei, Nicolae Badalau, a declarat, vineri, la finalul sedintei Comitetului Executiv, ca o sustine pe Viorica Dancila pentru functia de presedinte al PSD, daca premierul isi va depune candidatura. Badalau crede ca cine va candida la alegerile prezidentiale din partea social-democratilor…