Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat, sambata, ca persoana care se va pozitiona bine in sondajele de opinie, dar va avea si sustinerea partidului, va candida la alegerile prezidentiale.



"Candidatul care se va pozitiona bine in sondaje, dar care va avea si sustinerea partidului, va fi cel care va merge in cursa pentru prezidentiale. Intr-un partid nu faci intotdeauna ceea ce isi doresti si daca intr-adevar tii la acel partid si este important rezultatul, faci ceea ce isi cere partidul la un moment dat. Dupa cum stiti, nu mi-am dorit foarte mult nici sa fiu premierul…