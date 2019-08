Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila si doi dintre ministrii care au insotit-o in vizita sa in judetul Suceava au plecat, joi, de pe Aeroportul „Stefan cel Mare”, din Salcea, cu un elicopter privat. Oficialii s-au indreptat spre Aeroportul din Iasi.

- „Autostrada electrica” dezvoltata de grupul energetic E.ON in Romania a ajuns la 11 statii de incarcare, dupa ce trei noi statii au fost deschise la Sovata, Gheorgheni (amplasate in locatii MOL Romania) si la Bacau, care se alatura celor opt deja puse in functiune, de catre E.ON, in localitatile Iasi,…

- Premierul Viorica Dancila a convocat o sedinta de urgenta la Palatul Victoria pentru sambata, in urma cazului din Caracal. Viorica Dancila i-a convocat pe membrii Guvernului, pe seful IGSU Raed Arafat si pe seful STS la Palatul Victoria, la ora 12:30. Premierul va sustine declaratii de presa la ora…

- Guvernul va lua masuri urgente pentru sprijinirea romanilor afectați de inundații. Premierul Viorica Dancila a cerut astazi Ministerului Afacerilor Interne un raport detaliat cu privire la efectele inundațiilor și fenomenelor meteorologice periculoase produse in ultimele zile. Pe baza acestei analize,…

- Consumatorii romani aleg sa foloseasca autocarul pentru a calatori in Romania pentru ca ofera un preț competitiv, confort ridicat și accesibilitate Cel mai recent studiu despre piața de transport de persoane din Romania, realizat in luna aprilie de compania de cercetare MKOR Consulting pentru operatorul…

- Premierul Viorica Dancila a uitat marti localitatea in care se afla, in conditiile in care in cadrul unei conferinte sustinute in Suceava a afirmat ca se afla in judetul Hunedoara. De altfel, in ultimele zile a precizat ca se afla la „summit-ul de la Iasi”, desi era in Galati, in timp ce despre edilul…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii Sorina Pintea si Orlando Teodorovici au sustinut o conferinta de presa, marti, 21 mai, la Primaria Frasin, din judetul Suceava. Cu o zi inainte, cei trei s-au intalnit pe ascuns cu primarii PSD, la o pensiune din apropierea orasului Gura Humorului.

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, pe Aeroportul International Maramures (AIM) din orasul Tautii Magheraus, ca Guvernul a sustinut investitiile realizate in infrastructura acestui aeroport, dar si alte investitii realizate in judet, adaugand ca guvernarea actuala incearca sa atraga cat…