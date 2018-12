Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca angajatii din sectorul bugetar vor avea inca doua zile libere, in 24 si 31 decembrie, precizand ca si plata pensiilor se va face inainte de sarbatori. ‘Angajatii din sistemul bugetar se vor bucura de inca doua zile libere in preajma Craciunului si a Anului…

- Bugetarii ar urma sa aiba noi zile libere cu recuperare Bugetarii ar urma sa aiba noi zile libere cu recuperare în preajma sarbatorilor de iarna, daca Guvernul va adopta, în sedinta de joi, o decizie în acest sens. Totodata, Executivul va discuta si o serie de masuri…

- Zilele de 24 si 31 decembrie ar putea fi libere. Dupa minivacanta de 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, si 1 Decembrie, Ziua Nationala, alte doua zile libere ar putea fi declarate in preajma Craciunului si a Revelionului, in plus fata de cele de sarbatoare nationala.

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca Executivul are resursele necesare pentru pensii si salarii, iar prin acest mesaj spera sa puna punct speculatiilor din ultima vreme.

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, despre realizarile in urma vizitelor efectuate in Emiratele Arabe Unite și in Turcia. Dancila a anuntat ca afaceristi...

- Guvernantii ar putea adopta o OUG care sa reglementeze majorarea punctului de pensie. Astfel, din septembrie 2019 acesta ar urca la 1265 de lei. De altfel, Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul noii legi a pensiilor, care va fi dezbatut in regim de urgenta de Parlament, a anuntat ministrul Muncii,…

- ​​Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul noii Legi a pensiilor, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, precizand ca impactul financiar al legii va fi in 2019 de 8,4 miliarde de lei, urmand sa ajunga in 2022 la 81 de miliarde de lei. Proiectul actului normativ va fi trimis in Parlament. "Impactul…