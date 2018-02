Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca, dupa intalnirile pe care le-a avut la Bruxelles cu oficiali europeni, a pus bazele "dimensiunii europene a guvernarii" si a anuntat crearea unui grup de lucru pentru absorbtia fondurilor europene. "Noua ani in care am fost deputat european si…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a primit marti, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, iar in cadrul intalnirii Corina Cretu a indemnat la acordarea unei atentii sporite Programului Operational Regional (POR), ce inregistreaza cele mai mari intarzieri…

- Prezenta la Romania TV, Rovana Plumb a vorbit despre dificultatea cu care se acceseaza fondurile europene. Ea a precizat ca premierul Viorica Dancila a avut o inițiativa la Bruxelles, privind simplificarea procedurilor. Astfel, se va inființa un grup de lucru ce va beneficia de asistența…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, s-a intalnit marti, la Bruxelles, cu premierul Viorica Dancila, intrevederea avand loc in contextul discutiilor aprofundate dintre CE si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a primit marți, 20 februarie, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila. Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisie si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, marti, la Bruxelles, dupa discuția cu premierul Viorica Dancila ca a cerut Guvernului de la Bucuresti sa continue consolidarea statului de drept si lupta anticoruptie. „Am cerut Guvernului roman sa continue sa consolideze statul de drept,…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan spune, intr-o declaratie de presa, ca Viorica Dancila va trebuie sa explice, in cadrul intalnirilor de marti si miercuri de la Bruxelles cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si cu presedintele Comisiei…

- Presedintele USR, Dan Barna, anunta ca va avea la Bruxelles intalniri cu oficiali din Parlamentul European, Comisia Europeana si Consiliul UE, mentionand ca va discuta si despre "asaltul asupra legilor Justitiei" dat de PSD-ALDE si va reafirma atasamentul ferm al USR fata de respectarea valorilor europene.…

- Presedintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat, sambata, la RFI, referindu-se la autosesizarea Consiliului in cazul declaratiei Vioricai Dancila, ca in astfel de spete relevanta este functia persoanei respective si ca nu orice cetatean este premierul Romaniei.Presedintele CNCD a precizat ca,…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan a vorbit, la Adevarul Live, despre cum au vazut liderii europeni dezbaterea pe Legile Justitiei din Parlamentul European si despre scandalul PSD-DNA din ultimele zile. Siegfried Muresan crede ca premierul Viorica Dancila va fi intr-o situatie jenanta, saptamana…

- "Dupa cum stiti, ministrul Justitiei este membru al Consiliului, face parte dintre cei care iau decizii pe probleme de justitie, deci putea sa vorbeasca. Acolo este o problema care este vizibila cum ochiul liber. Am fost europarlamentar 9 ani de zile, stiu ca sunt anumiti oameni care dezinformeaza.…

- Marea Britanie trebuie sa respecte regulile Uniunii Europene in negocierile privind parasirea Blocului comunitar, a avertizat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza site-ul agentiei Reuters. Premierul britanic Theresa May si David Davis, ministrul britanic…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, in discutia pe care au avut-o la Cotroceni, ca sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti a transmis "minciuni" comisarilor europeni, iar acest lucru nu poate ramane "netaxat".…

- Cu ocazia numirii sale in funcție, premierul Viorica Dancila a primit o scrisoare de felicitare de la președintele Consiliului European, Donald Tusk. Liderul UE i-a transmis ca Guvernul pe care il conduce are responsabilitatea de a apara valorile europene, iar ”progresele in menținerea statului de drept,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu, despre obiectivele Guvernului pentru perioada urmatoare, in scopul creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene. La intrevedere au participat, de asemenea, vicepremierul…

- Comisarul european pentru politici regionale, Corin Cretu, a semnalat, marti, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri europene importante in domenii precum Dezvoltare Regionala, Transporturi si Sanatate. ”Am discutat…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Cretu, a confirmat, la Europa Fm , ca la Bruxelles se discuta despre alocarea fondurilor europene in functie de respectarea principiilor statului de drept, insa dupa anul 2020. Potrivit Corinei Cretu, in acest moment niciun stat membru nu poate fi…

- Comisarul european Corina Crețu va discuta cu premierul Viorica Dancila Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. Foto: Arhiva. Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, considera ca România trebuie sa accelereze implementarea pe teren a proiectelor…

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti ca modul de abordare a problemelor din Parlamentul European ar trebui implementat si in Romania, mentionand ca trebuie dialog si solutii. Intrebata ce o recomanda pentru functia de premier, Dancila a raspuns: "In primul rand o alta abordare, o abordare…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri pentru a se asigura ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, initiativa riscand sa provoace noi tensiuni pe tema statului de drept intre Bruxelles si tari est-europene precum Polonia sau Ungaria, scrie Financial…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace

- „O fire care reuseste sa creeze o comunicare, o ambianta buna, sa linisteasca apele”, asa o caracterizeaza Maria Grapini pe fosta sa colega din Parlamentul European, Viorica Dancila, despre care spune ca a fost principala ei partenera in „actiuni de promovare a Romaniei” la Bruxelles.

- Sergei Stanishev, europarlamentar și președinte al Partidului Socialist European, i-a transmis un mesaj de susținere Vioricai Dancila, prin care o felicita pentru nominalizarea in funcția de premier al Romaniei. „Felicitari, Viorica Dancila! O felicit pe prietena mea Viorica…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Comisarul european Corina Crețu saluta decizia președintelui Romaniei și are și un mesaj pentru noul prim-ministru al Romaniei. ”Salut decizia președintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe doamna Viorica Dancila in funcția de prim-ministru al Romaniei. O felicit și ii doresc mult succes…

- Potrivit site-ului integritywatch.eu , care monitorizeaza activitatea oficialilor de la Bruxelles, Viorica Dancila caștiga de la Parlamentul European intre 8.020 E și 19,586 E pe luna, in funcție de diurne/deplasari. In privința venitului, acesta consta in salariu și o categorie de venit declarata…

- Premierul propus al PSD, europarlamentarul Viorica Dancila, are un consilier chinez. Este vorba despre Weini LI, asistenta la Parlamentul European. Chinezoaica a avut bursa la PE, dar și la mai multe instituții ale ONU, potrivit informațiilor prezentate marți, la emisiunea Punctul de întâlnire,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti ca Viorica Dancila este un europarlamentar respectat la Bruxelles iar desemnarea ei ca premier va ajuta România în procesul de pregatire a preluarii, anul viitor, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Viorica Dancila este europarlamentar…

- Viitorul si valorile comune, dar si obiectivele pentru viitor ale statelor din Balcani au constituit tema principala a unui amplu eveniment international care a avut loc miercuri, la Bruxelles, organizat de grupul S&D, prin europarlamentarul Maria Grapini, impreuna cu reprezentanti in Parlamentul…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat miercuri ca a luat decizia sa promulge doua controversate legi privind reformele judiciare care fac obiectul unei proceduri declansate cu cateva ore mai devreme de Comisia Europeana, procedura care poate conduce la sanctiuni fara precedent impotriva Poloniei,…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat ca se asteapta la declansarea "saptamana viitoare" contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, transmite AFP, preluata de Agerpres. Comisia Europeană…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat joi ca se asteapta la declansarea "saptamana viitoare" contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, transmite AFP.Comisia Europeana "va activa probabil"…

- "As dori sa-i multumesc premierului (britanic) pentru hotararea acesteia. Am inregistrat progresul de care aveam nevoie. Doamna May m-a asigurat ca noul text are sprijinul guvernului britanic. Acordul este desigur un compromis, este rezultatul unor discutii lungi si intense. Fiecare parte a aratat…

- ”Progrese suficiente” s-au inregistrat in prima faza a negocierii Brexitului, a anuntat vineri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean Claude-Juncker, in urma unei intalniri cu premierul britanic Theresa May, deschizand astfel calea negocierii viitoarei relatii intre Uniunea…

- Solicitarea facuta de europarlamentarul Cristian Preda, in Parlamentul European, pentru suspendarea dreptului de vot al Romaniei in Consiliul European, reprezinta un "act iresponsabil și o dovada de ura impotriva propriei țari", considera europarlamentarii social-democrați romani.

- Europarlamentarul roman Siegfried Mureșan (PMP/PPE), raportor al Parlamentului European pentru bugetul UE pe 2018, a declarat jurnaliștilor romani ca s-a implicat personal pentru includerea in buget a acestui proiect, care ar trebui lansat inainte de vacanța de vara de anul viitor. "Este un…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost invitat la o intalnire ''informala'' cu cei 28 de miniștri ai Afacerilor Externe din UE prevazuta sa aiba loc la 11 decembrie la Bruxelles pe fondul unor tensiuni sporite privind colonizarea, a afirmat marți o purtatoare de cuvant a UE, relateaza AFP.…

- Echipa INACO s-a deplasat la Bruxelles, in perioada 21-23 noiembrie, intr-o misiune economica, un adevarat tur de forța maraton in contactul cu instituțiile europene, pentru internaționalizarea companiilor romanești, pentru creșterea competitivitații publice și private prin contribuțiile noastre la…