- De 23 de ani in politica, premierul Viorica Dancila spune ca a avut parte și de momente foarte tensionate. Șefa de la Palatul Victoria a masrturisit intr-un interviu pentru Romania TV ca, in perioada in care era europarlamentar, un fost consilier al Partidului Democrat a coborat din mașina…

- Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru va deveni consilier onorific al premierului Viorica Dancila, sustin surse guvernamentale pentru „Adevarul”. Alesul european este unul dintre cei mai influenti oameni ai PSD la Bruxelles, acesta fiind si vicepresedinte al socialistilor din PE.Victor Bostinaru,…

- Momente absolut jenante la Bruxelles, in timpul vizitei premierului Viorica Dancila la Prlamenatul European. Ea a refuzat sa raspunda intrebarilor unui ziarist de la Euronews, alaturi de ea fiind Tudorel Toader și timișoreanca Maria Grapini. The post Maria Grapini a ajutat-o pe Viorica Dancila sa fuga…

- O noua gafa a premierului Viorica Dancila, facuta de data aceasta chiar la Bruxelles. La discuțiile cu socialiștii din Parlamentul European, Viorica Dancila a folosit greșit cuvantul "protestanti", in loc de "protestatari", atunci cand a vorbit despre

- Europarlamentarul Catalin Ivan sustine ca premierul Viorica Dancila a vorbit la intalnirea cu membrii Grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European despre femeia jandarm, “batuta cu bestialitate de protestanti" in timpul incidentelor violente din 10 august, din Piata Victoriei....