Dăncilă avertizează Opoziția că la guvernare se lucrează „24 din 24” Premierul Viorica Dancila ii acuza pe cei din opoziție ca vor sa dea jos Guvernul, dar nu doresc sa vina la munca sambata, pentru a vota moțiunea de cenzura. ”Opoziția vrea sa darame acest Guvern, dar ei nu vor sa lucreze in weekend, nu doresc sa vina la munca sambata. Le transmit liderilor opoziției ca guvernarea se exercita 24/24, 7 zile pe saptamana. Consider ca aceasta situație trebuie lamurita rapid și de aceea rog toți parlamentarii de buna credința sa vina sambata la vot. Repet ceea ce am mai spus: aceasta moțiune nu va trece de votul din Parlament.”,a spus Viorica Dancila. Tag-uri Nume: … Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

