Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata sambata intr-o vizita in judetul Vrancea, a declarat ca Romania se confrunta cu problema fortei de munca, in special cea calificata, si a punctat ca este important ca romanii plecati in strainatate sa fie adusi acasa.



"Trebuie sa recunoastem acolo unde avem probleme. Avem o problema legata de forta de munca. Am dat un act normativ pentru a avea mai multa forta de munca in Romania. Avem nevoie de forta de munca calificata, de aceea am introdus si invatamantul dual, pentru avea calificarea necesara. (...) Este important pentru noi sa aducem romanii…