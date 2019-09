Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la Hunedoara, ca mai mulți secretari de stat și membri ai ALDE din teritoriu nu au vrut sa iși dea demisia și au ramas alaturi de PSD, dupa ce partidul lui Calin Popescu Tariceanu a ieșit de la guvernare.„In teritoriu, dar și la nivel guvernamental…

- „In teritoriu, dar și la nivel guvernamental avem secretari de stat de la ALDE. In teritoriu avem mulți colegi de la ALDE care nu au vrut sa iși dea demisia și care vor sa stea alaturi de PSD. Avem doi secretari de stat care m-au contactat imediat, unul de la Aparare, unul de la MAE care au spus…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, ca raspuns acuzațiilor lui Calin Popescu Tariceanu, ca un partid nu poate sa fie și la putere și in Opoziție, iar percepția publica este legata de coaliție, nu doar de PSD. Dancila a mai spus ca are responsabilitatea de a asigura stabilitatea."Nu poți…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, vineri, despre lucrurile pe care nu le-ar mai repeta, printre care faptul ca a raspuns mereu la "jigniri si minciuni", si a afirmat ca ar fi trebuit sa fi fost mai atenta cu selectarea ministrilor, apreciind ca in unele domenii "lucrurile puteau sa mearga mult mai…

- Premierul Viorica Dancila a fost asteptata, sambata, la Sibiu, unde participa la Conferinta de alegeri a organizatiei judetene, de cativa protestatari. Pentru a-i evita, premierul a intrat in Centrul Cultural ”Ion Besoiu” pe o intrare secundara.Viorica Dancila si alti lideri social-democrati…

- Oamenii din Deva (Hunedoara) au semnalat prezenta unor numerosi serpi din specia vipera comuna (Berus), in oras, iar un copil de 13 ani chiar a fost muscat si a ajuns de urgenta la spital, potrivit observator.tv. Potrivit locuitorilor, in ultimele zile, mai multe vipere au fost observate…

- O femeie de 82 de ani din Deva, județul Hunedoara, a murit in aceasta dupa-amiaza dupa ce a cazut in gol de la etajul patru al unui bloc de locuinte situat la periferia orașului. "In jurul orei 12.00, in Deva, micro 15, Aleea Streiului, un echipaj SAJ este solicitat sa intervina in cazul unei femei…

- Social-democratii preiau campania USR - "Fara penali in functii publice", si propun ca persoanele condamnate definitiv sa nu mai poata ocupa demnitati. Cei din PSD-ALDE, propun prin aceasta modificare ca nici macar presedintele Romaniei, sau nici un alt membru al Parlamentului care a suferit o condamnare…