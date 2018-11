Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a confirmat marti, 27 noiembrie, organizarea la Alba Iulia a unei sedinte solemne de Guvern. Reuniunea membrilor Guvernului va avea loc joi, 29 noiembrie, cu 2 zile inainte de sarbatoarea Centenarului.

- Eveniment Reactia lui Ilan Laufer, dupa ce l-a acuzat pe Iohannis de antisemitism: Am avut o reactie la cald, bazata pe o puternica incarcatura emotionala Tweet Print Mail Autor: Ana Petrescu astazi, 18:11 2 Social-democratul a atasat postarii sale certificatul sau de nastere pentru a dovedi…

- Presedintele PSD Alba, Ioan Dirzu, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca premierul Viorica Dancila l-a anuntat ca pe 29 noiembrie va avea loc, la Alba Iulia, o sedinta speciala de Guvern cu ocazia Centenarului, locatia aleasa fiind sala in care s-a semnat in 1918 unirea Transilvaniei cu Romania.

- Anunț oficial din PSD. Guvernul Dancila a decis data la care va merge la Alba Iulia de Centenar.Intr-o conferința de presa ținuta de PSD Alba Iulia, deputatul Ioan Dirzu a declarat ca pe 29 noiembrie, Guvernul Romaniei in frunte cu Primul Ministru Viorica Dancila vor ține in Sala Marii Uniri…

- "Romania este pregatita pentru preluarea și exercitarea cu succes a președinției Consiliului Uniunii Europene. Inca de la inceputul mandatului, Guvernul Romaniei a inițiat și dezvoltat un amplu proces de pregatire a preluarii președinției Consiliului Uniunii Europene. Programul de acțiuni este finalizat,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti seara ca premierul Viorica Dancila are deja un punct de vedere finalizat in ceea ce priveste membrii actualului Guvern, “care ar trebui sa nu mai continue, cel putin in aceasta echipa”, mentionand ca acest punct de vedere…

- Dupa ce a criticat dur Guvernul ca nu folosește banii europeni pentru drumuri și spitale, comisarul european Corina Crețu a mers astazi la Palatul Victoria și a discutat cu premierul Viorica Dancila.

- Viorica Dancila vrea TVA de 5% pentru serviciile din turism, printre multe alte masuri economice solicitate, in vederea „creșterii atractivitații mediului de afaceri din Romania”, informeaza Guvernul Romaniei, prin intermediul unui comunicat. VIDEO / Trips&Tricks va așteapta cu Insula Marilor Zei și…