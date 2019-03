Dancila: avem bani si pentru marirea pensiilor si a salariilor, asa cum am avut si anul trecut Fiind prima sedinta de Guvern dupa ce presedintele a promulgat bugetul de stat pe acest an, premierul a adus in discutie unele aspecte prevazute in acest proiect. “Bugetul pe 2019 prevede cea mai mare alocare de fonduri pentru sanatate din intreaga istorie a Romaniei. (…) De asemenea, Educatia primeste 9,9 miliarde lei in plus fata […] Dancila: avem bani si pentru marirea pensiilor si a salariilor, asa cum am avut si anul trecut is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Exista bani pentru marirea pensiilor si salariilor in acest an, iar bugetul prevede cea mai mare alocare de fonduri pentru sanatate din intreaga istorie a Romaniei, a declarat premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern.

